17. Juni 2018, 21:51 Uhr Penzberg Löcher im Fokus

Nach Wasserschaden: Stadtwerke laden aufs Wellenbad-Dach

Von Alexandra Vecchiato, Penzberg

Seit bekannt ist, dass das Dach des Wellenbades Löcher hat und die Stadtwerke als Betreiber keine größeren Reparaturen mehr planen, brodelt die Gerüchteküche in Penzberg. Denn was verschlechtert den Zustand eines Gebäudes zuverlässiger, denn ein undichtes Dach. So verwunderte niemanden, als vergangene Woche die Mitteilung kam, das Wellenbad müsse für einige Tage geschlossen werden. Nach den starken Regenfällen war Wasser ins Innere des Bades gedrungen. Besonders der Technikraum war betroffen, ein Kurzschluss drohte. Aber als Folge der Wetterkapriolen mochten einige die Schließung nicht sehen. Manche vermuteten gar Absicht dahinter. Nun laden die Stadtwerke für diesen Mittwoch, 21. Juni, zur Besichtigung des Wellenbad-Daches ein.

Allen voran die Bürger für Penzberg (BfP) mutmaßten auf ihrer Facebook-Seite, dass der geplante Abriss des Wellenbades mit der Schließung wegen eines Wasserschadens in Zusammenhang stehe. Denn ab einem gewissen Grad des baulichen Verfalls würden den Abriss-Gegnern von der Initiative rund um Wolfgang Kling die guten Argumente für den Erhalt und die Sanierung des Wellenbades ausgehen. Stadt, Stadtwerke und Initiative streiten darüber, ob das Hallenbad erhalten bleiben kann. Obschon die Initiative in erster Instanz eine Schlappe erlitt und ihr Bürgerbegehren für unzulässig erklärt wurde, ist sie erneut dabei, Unterschriften für ein zweites Begehren zu sammeln.

Am Mittwoch können sich Interessierte selbst ein Bild vom Zustand des Daches machen. Um 17 Uhr, 17.30 Uhr und um 18 Uhr bieten die Stadtwerke geführte Besichtigungen an. Das Dach ist über ein Gerüst zugänglich.