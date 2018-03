8. März 2018, 21:55 Uhr Penzberg Kartenvorverkauf fürs Starkbierfest

Das "Stammwürze"-Ensemble des Oberlandler Volkstheaters lädt wieder einmal zum Derblecken ein. Dafür kehren Bruder Barnabas und seine Mitspieler in diesem Jahr zurück auf die Bühne der Stadthalle. Der Kartenvorverkauf für das Penzberger Starkbierfest am 16., 17. und 18. März läuft an. Es werden maximal acht Karten pro Person in der Probebühne des Oberlandler Volkstheaters ausgegeben: für die Freitagsvorstellung an diesem Freitag, 9. März, 17 Uhr; für die Samstagsvorstellung am Samstag, 10. März, von 10 Uhr an; für die Sonntagsvorstellung am Sonntag, 11. März, um 10 Uhr.