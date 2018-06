6. Juni 2018, 21:59 Uhr Partyband im Schützenhaus Gaudi im Quartett

Gute Laune verspricht die Partyband Gaudibox am Samstag, 9. Juni, ins D'Amato im Schützenhaus (Geltinger Straße 16) zu bringen. Die Formation um den Wolfratshauser Andi Halamek-Weinert heizte in den vergangenen Jahren nicht nur auf Hochzeiten und Floßfahrten ein, sondern spielte auch beim Bichler Fasching oder beim Wolfratshauser Bürgerfest. Es gibt keine feste Besetzung, vielmehr fügen sich 15 Musiker in wechselnden Formationen zusammen. Am Samstag spielen Andi Halamek-Weinert (Gesang, Keyboard), Mig Stelzer (Gesang, Gitarre), Josi Schmidbauer (Bass) und Heinz Schweighardt (Gesang,Schlagzeug). Im Repertoire haben sie Rock- und Pop-Cover aus den vergangenen sieben Jahrzehnten, aber auch aktuelle Hits. Beginn ist um 20 Uhr. Karten zu 10 Euro gibt es im Vorverkauf in der Cafeteria der Kreisklinik Wolfratshausen und in der Tagesbar am Obermarkt 28.