7. Juni 2018, 22:02 Uhr Palliativhelfer Die Dankbarkeit spüren

Der Christophorus Hospizverein wählt Hans Lenhardt zum neuen Ersten Vorsitzenden

Von Thomas Kubina, Geretsried

Der Christophorus Hospizverein Bad Tölz-Wolfratshausen kann sich über kein neues, aber lang bekanntes Gesicht im Vorstand freuen: Die 18 anwesenden und sechs vertretenen Mitglieder wählten am Mittwochabend in ihrer Versammlung Hans Lenhardt zum neuen Ersten Vorsitzenden. Weil sich kein anderer Kandidat zur Wahl stellte, übernahm der vorherige zweite Vorstand Lenhardt nun die Vereinsführung. "Es ist ein allgemeines Problem von Vereinen, Ehrenamtliche zu gewinnen, die im Vorstand arbeiten wollen", betonte Alfred von Hofacker, Vereinsmitglied und Sterbebegleiter. Aufgrund des vakanten Amtes hatte er zuvor an die Mitglieder appelliert, sich dem Amt zu stellen.

Den Hospizverein gibt es seit 25 Jahren: "Unser Grundauftrag ist es Menschen in Krankheiten zu begleiten, die nicht mehr heilbar sind", sagte die ehemalige Vorsitzende Barbara Mehlich. Um diesem Auftrag gerecht werden zu können, komme den Hospizbegleitern und der Koordination eine wichtige Rolle zu, sagte sie. Zur Zeit laufe ein neuer Kurs, der 17 weitere Begleiter ausbilde: "Die Nachfrage fürs Ehrenamt wächst", sagte Gabriele Leinauer, Sozialpädagogin und Koordinatorin. Lenhardt kam selbst vor zwei Jahren zum Hospizverein, nachdem er angefragt wurde. "Der Verein hat mir vielleicht einen neuen Kick gegeben", sagte er und betonte: "Es macht mir viel Spaß". Deshalb übernehme er nun auch die neue Aufgabe gerne.

Am Abend der Mitgliederversammlung stellte Leinauer in einem Jahresrückblick die Vereinsarbeit detailliert vor: Die 32 ehrenamtlich tätigen Hospizbegleiter verbuchten im vorigen Geschäftsjahr 174 Begleitungen und 122 Einsätze. "Rund 81 000 Minuten verbrachten die Begleiter mit ihrem Ehrenamt", sagte Leinauer und stellte fest: "Die Ehrenamtlichen spüren Dankbarkeit." Ungefähr 40 Prozent der Einsätze seien von der Oberland Hospiz- und Palliativversorgung (OPAL) vermittelt worden, mit dem der Verein eng kooperiere. Das Fachteam biete eine "spezialisierte ambulante palliative Versorgung", kurz SAPV, an. Neben OPAL kooperiere der Christophorus Hospizverein auch mit Pflegeheimen. Darunter sind unter anderem das AWO Seniorenzentrum Wolfratshausen und das Geretsrieder Seniorendomizil Haus Elisabeth. Höhepunkte des Jahres waren die 25-jährige Jubilarfeier mit dem SAPV- Oberarzt der Ludwig-Maximilians-Universität München, Berend Feddersen, und thematische Vorträge zum Themengebiet Hospiz.

Neben dem neuen Vorstand wurden auch drei weitere Ämter besetzt: Zwei weitere Jahre fungieren nun Mechthild Felsch als Schatzmeisterin und Frauke Baumgarten als Schriftführerin für den Verein. Als Kassenprüferinnen bestätigt wurden Helga Mahadevan und Regina Petzhold.