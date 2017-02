26. Februar 2017, 12:39 Uhr Oberbayern Zwei Tote und eine Schwerstverletzte in Einfamilienhaus entdeckt









Die Polizei hat im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen drei Opfer eines Gewaltverbrechens entdeckt.

Eine Frau und ein Mann wurden nach Angaben der Beamten getötet, eine Frau erlitt schwerste Verletzungen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Bei einem Gewaltverbrechen sind im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ein Mann und eine Frau getötet worden, eine weitere Frau erlitt schwerste Verletzungen. Die Identität der Opfer ist noch unklar.

Einer Polizeistreife waren am Samstagabend gegen 22.45 Uhr im Weiler Höfen bei Königsdorf zunächst Einbruchsspuren an einem Einfamilienhaus aufgefallen. Im Gebäude stießen die Polizisten dann auf die Toten und die Verletzte, "die offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens" geworden waren, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd berichtete. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte aber zunächst nicht vernommen werden.

Wer die Polizeistreife alarmiert hatte, wollte die Polizei zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Die Spurensicherer seien vor Ort und suchten das Gebäude gründlich ab, sagte ein Sprecher am Sonntagmittag. Noch in der Nacht seien Bewohner benachbarter Häuser befragt worden.

Um die Klärung der Todesursache bemüht sich das Institut für Rechtsmedizin. Die Staatsanwaltschaft hat eine Sonderkommission eingerichtet. Gesucht werden Zeugen, die am Samstag oder in den Tagen davor verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben.