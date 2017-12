28. Dezember 2017, 21:52 Uhr Neuer Hochebehälter Endlich sauberes Wasser für Dietramszell









Dass der neue Hochbehälter am Jasberg Anfang Dezember in Betrieb genommen wurde, dürfte heuer eine der besten Nachrichten gewesen sein. Damit konnte die mehr als eineinhalb Jahre dauernde Chlorung des Trinkwassers im Versorgungsgebiet Baiernrain beendet werden. Nicht voran geht es mit der Pflege-WG am Kreuzfeld: Weil zwei Anwohner erneut Klage gegen den Bauantrag eingereicht haben, soll ein neuerliches Gutachten Lösungen zur Entwässerung aufzeigen. Die Dorfplatzgestaltung wird indes vorangetrieben, die im Zuge der Straßensanierung gemacht werden soll. Für ein "Gesamtpaket" sind 1,8 Millionen kalkuliert, 50 Prozent Förderung sind möglich. Bei der Bürgerversammlung im Oktober wurde Kritik an den Kosten und der Parkplatzsituation laut. Im Juni wurde der Neubau eines Edeka-Marktes in Ascholding beschlossen. Dort soll auch der Kindergarten mit zwei Gruppen, einer Krippe und einem Hort neu gebaut werden. Geplant ist auch die Erweiterung des "Voglhäusls" und des Kindergartens in Linden.