14. Juni 2018, 22:12 Uhr Nachmittagsbetreuung Neue Hortgruppe kann kommen

Wolfratshauser Bauausschuss stimmt Umbau zu

Um den Bedarf für Nachmittagsbetreuung in Wolfratshausen auch im kommenden Schuljahr zu decken, soll im Rückgebäude der ehemaligen Landwirtschaftsschule eine neue Hortgruppe eingerichtet werden. Der Bauausschuss hat nun die nötigen Umbaumaßnahmen in den Räumen, in denen zuvor eine Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge der "Inselhaus" Kinder- und Jugendhilfe untergebracht war, samt Nutzungsänderung genehmigt. Demnach soll der erste Stock des Gebäudes an der Bahnhofstraße für insgesamt etwa 60 000 Euro so umgestaltet werden, dass eine Gruppe mit bis zu 40 Hortkindern unterkommt.

Wie Thomas Wenig vom Bauamt sagte, müssen unter anderem Wände entfernt werden: Zwischen dem derzeitigen Küchenbereich und dem angrenzenden Wohnzimmer sowie vor dem Treppenhaus und im Sanitärbereich, wo ein zusätzlicher Gruppenraum entsteht. Zudem werden die Böden erneuert, bestehende Wände nachgebessert, Toiletten umgebaut und der Brandschutz den neuen Bedingungen angepasst. Die Umbauten, denen der Bauausschuss einstimmig zustimmte, muss nun noch der Stadtrat am Dienstag beschließen.

Für den Neubau einer sechsgruppigen Kindertagesstätte am Steghiaslweg schräg gegenüber hat der Bauausschuss am Mittwoch einstimmig den Auftrag erteilt, die Baumeisterarbeiten zu vergeben. Diese mussten laut Vorlage wegen Dringlichkeit vorab ausgeschrieben werden, auch wenn sie erst rund 35 Prozent der Baumaßnahme überblicken lassen. Zwar kann ein Kostenvoranschlag laut Verwaltung erst im Juli vorgelegt werden. Eine Steigerung der Baukosten zeichne sich jedoch bereits ab. Das Tölzer Bauunternehmen Schneider, das den Zuschlag bekommt, liegt mit Kosten von rund 1,4 Millionen Euro um mehr als neun Prozent über der Kostenberechnung, was laut Bauamt auch an der guten Auftragslage liegt. Der Bau der Kita soll nach bisheriger Planung insgesamt 4,1 Millionen Euro kosten.