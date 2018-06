18. Juni 2018, 21:52 Uhr Nach Modernisierungsarbeiten Wiedereröffnung der Lidl-Filiale

Die Lidl-Filiale in der Jeschkenstraße 17 öffnet am Donnerstag, 21. Juni, nach Modernisierungsarbeiten wieder ihre Einkaufsflächen. Nach Angaben des Discounters sei es wichtig, dass für die Kunden attraktive Einkaufsbedingungen herrschen. "Diese Filiale gibt es bereits seit zehn Jahren und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein", sagt Lidl- Verkaufsleiter Marco Bünger. "Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir unseren Kunden nach dreiwöchiger Modernisierung wieder ihre gewohnte Filiale in schöner und moderner Optik präsentieren können." Ein neuer Fliesenfußboden, der Anstrich der Wände, eine neue Außenfassade sowie der Umbau des Pfandraumes, gehören zu den optischen Verbesserungen des Discounters. Zudem wurde der Parkplatz neu saniert und die Einkaufsgänge breiter gemacht. Einen wichtigen Aspekt der Modernisierung bildet nach Angaben des Unternehmens die energetische Sanierungsmaßnahme. Eine rundum neue Elektrik und Gebäudesteuerung sorge für deutlich reduzierte Stromverbräuche und weniger Kohlendioxidausstoß. Gute Wärmedämmung sowie energiesparende LED-Beleuchtung würden weiteren Strom einsparen. Deshalb habe sich Lidl dafür entschieden, nicht nur LED's zu installieren, sondern auch effizientere Kühlsysteme einzurichten. Zur Wiedereröffnung veranstaltet das Handelsunternehmen eine Feier mit vielen Angeboten und lädt die Kunden von sieben Uhr an mitzufeiern. Gemeinsam können sie das sanierte Gebäude bei Kaffee und Kuchen ansehen.