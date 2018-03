5. März 2018, 22:01 Uhr Nach 20 Jahren Premiere zum Abschied

"Kultur im Keller" endet mit dem Film "Die Freibadclique"

"Kultur im Keller" geht in die letzte Runde. Vor genau 20 Jahren haben Karl-Otto Saur und seine Frau Ulrike damit begonnen, Künstler der verschiedensten Sparten zum offenen Austausch in ihrer Villa in Ebenhausen einzuladen, genauer: in ihre Kellerbar, das einstige "Mariandl". Der erste Gast, an den Saur, langjähriger SZ-Redakteur und Leiter des Spiegel-Kulturressorts, sich damals wandte, war kein Geringerer als Oliver Storz. Der bekannte Drehbuchautor, Regisseur und Schriftsteller, der bis zu seinem Tod im Eglinger Ortsteil Deining lebte, sagte spontan zu - und sollte nicht zum letzten Mal im Mittelpunkt der exklusiven Kellerrunde stehen. Nun widmet Saur ihm auch den Abschiedsabend im "Mariandl". Wegen des großen Andrangs hat er am Sonntag, 11. März, gleich zwei Veranstaltungsrunden angesetzt.

Storz und Saur, jeder auf seine Art ein großer Geschichtenerzähler, waren einander in Freundschaft verbunden. Vor sieben Jahren präsentierte Storz in Ebenhausen seinen letzten Roman "Die Freibadclique". Er war damals schon zu krank, um selber lesen zu können, das übernahmen die Schauspieler Matthias Brandt und Stefan Kurt für ihn. Wenige Wochen später, am 11. Juli 2011, starb Storz im Alter von 82 Jahren. Nun wurde die "Freibadclique" von Friedemann Fromm verfilmt - für Saur der perfekte Anlass, "ein letztes Mal in unserem Keller eine Fernsehfilmpremiere zu veranstalten". Der Stargast des Abends ist Klaus Doldinger, der für zahlreiche Filme von Oliver Storz die Musik komponiert hat. "Er wird an diesem Abend mit einigen Melodien aus diesen Filmen unseren Abschied aus dem Keller auf dem Saxofon begleiten", sagt Saur.

Sonntag, 11. März, 17 und 20 Uhr; Anmeldung unter saur@kontor.de oder Tel. 08178/93 08 19