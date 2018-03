1. März 2018, 22:10 Uhr Nach Gewerbesteuer-Plus Ein Haushalt wie lange nicht

Eurasburg kann in diesem Jahr rund 2,5 Millionen investieren

Von Benjamin Engel, Eurasburg

Sichtlich zufrieden ist Eurasburgs Kämmerer Markus Gerold mit der Finanzlage der Kommune. Um investieren zu können, kann die Verwaltung nämlich satte 1,14 Millionen Euro vom Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt überweisen. "Das hatten wir schon lange nicht mehr", sagte Gerold in der jüngsten Gemeinderatssitzung. "2017 waren es 498 000 Euro." Insgesamt plant die Gemeinde, heuer 2,5 Millionen Euro zu investieren.

Für Planungskosten zur Erweiterung des kommunalen Friedhofs im Ortsteil Berg sind 250 000 Euro eingeplant. Um das Teilstück der Königsdorfer Straße außerhalb der Bebauung zu sanieren, will Eurasburg 200 000 Euro ausgeben. 139 000 Euro kosten Arbeiten am Radweg von Beuerberg nach Penzberg. Mit 300 000 Euro beteiligt sich die Gemeinde am Breitbandausbau.

Vor weitaus größeren Investitionen steht Eurasburg aber in den folgenden Jahren. Wie Bürgermeister Moritz Sappl (GWV) erklärte, habe das Trinkwassernetz oberste Priorität. Um die Einwohner auch in besonders trockenen Jahren sicher versorgen zu können, muss die Kommune den Brunnen in Happerg erweitern oder einen zweiten erschließen. Bisher hatte Eurasburg in solchen Fällen die Münchner Hauptleitung angezapft, was künftig nicht mehr möglich ist. 2020 weist der Finanzplan dafür eine Million Euro aus. Für den Bau von geförderten Wohnungen auf dem Schleusenwärterhaus-Areal in Bruggen sind 2019 und 2020 Ausgaben von 400 000 Euro beziehungsweise 1,6 Millionen Euro vorgesehen. Zur guten Haushaltslage tragen die sprudelnden Steuereinnahmen bei. Gerold rechnet mit 300 000 Euro mehr Gewerbesteuern als im Vorjahr und damit einem Betrag von 1,4 Millionen in diesem Jahr. Das Plus begründete er mit einer stattlichen Gewerbesteuerrückzahlung. Mit 3,47 Millionen Euro steige der Anteil an der Einkommenssteuer für die Kommune um rund 200 000 Euro. An den Landkreis zahle Eurasburg wegen der gesunkenen Hebesätze nur noch 2,07 Millionen Euro - 70 000 Euro weniger als im Vorjahr.

Die Rücklagen sind auf 6,42 Millionen Euro angewachsen.