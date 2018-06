10. Juni 2018, 22:05 Uhr Musikschule für Kinder Schnuppertage im Musikgarten

Die Musikschule der Stadt Penzberg bietet in der Zeit vom 18. Juni bis 20. Juli kostenlose Schnupperstunden im Musikgarten für Kinder von drei Monaten bis Dreieinhalb Jahren (mit Begleitung eines Erwachsenen) und von Dreieinhalb bis vier Jahren (ohne Begleitung) an. Der Besuch in einem der laufenden Kurse gibt interessierten Eltern zusammen mit ihren Kindern die Möglichkeit, sich umfassen zu informieren, beziehungsweise sich für das kommende Schuljahr anzumelden.

Anmeldungen und Infos unter Telelefon 08856/813-760 bei Frau Burger, Musikschulbüro oder unter Telefon 08856/81961 bei Frau Grasl-Kerfers (Kursleitung).