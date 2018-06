17. Juni 2018, 21:51 Uhr Musik aus Bayern Heimat im Flow

"Jetzt langt's", hat sich Ferdl Eichner irgendwann gedacht. Nach zahlreichen Auftritten mit internationalen und nationalen Größen wie Louisiana Red, den Bananafishbones, Chris Jagger, Günther Sigl oder John Kirkbride ist es Zeit für ihn geworden, sein eigenes Soloprogramm "Hoamad Flow" auf die Bühne zu bringen - mit Gitarre, Mundharmonika, Cigar-Box-Gitarre und Ukulele. Hoamat, weil er so singt, wie in Bayern geredet wird, schließlich hat ihn die bairische Mundart schon immer auf seinen Wegen begleitet. So ist er mit einem der Mitbegründer der Musik-Mundart, dem Zither Manä, auch auf Tour. Beim Schreiben seiner Lieder hat er den Leuten aufs Maul geschaut, herausgekommen sind launige aber auch tiefgründigen Texte übers Leben. "Flow", weil alles fließt, vor allem seine Musik, in der er als ehemaliger Freestyle-Skiprofi und Windsurfer ein intensives Lebensgefühl zum Ausdruck bringt. Am Freitag, 22. Juni, ist Ferdl Eichner im d' Amato in Wolfratshausen zu Gast. Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr. Karten: zehn Euro (Vorverkauf), 13 Euro (Abendkasse).