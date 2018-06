13. Juni 2018, 22:10 Uhr Musica burana Bayerisch und barock

Um das "Bayerische Gemüt" dreht sich ein unterhaltsames Programm, das Franz Schesser (Zither) und Heinz Hennen (Flöte) am Sonntag, 17. Juni, in der Reihe "Musica burana" präsentieren. Zusammen mit Elisabeth Grupp (Flöte), Pia Horn und Markus Helferich (Violine), Martha Horn (Klarinette, Zither) Regina Scharrer (Harfe) und Thomas Kapfer-Arrington (Kontrabass) spannen sie in der Iffeldorfer Barockkirche St. Vitus einen musikalischen Bogen von der reinen Volksmusik bis hin zu ausgefallenen Arrangements klassischer Musikliteratur - "eine erfrischende Mixtur in traumhaftem Ambiente", wie es in ihrer Einladung heißt. Sprecher ist Peter Weiß. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten zu 18 Euro gibt es in der Penzberger Buchhandlung Rolles, unter laendlichekonzertepenzberg@t-online.de oder www.musikfreunde-penzberg.de