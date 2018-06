1. Juni 2018, 22:00 Uhr Mitten in Wolfratshausen Rätsel mit Ecken und Kanten

Straßenschilder habe eine eigene Identität. Die einen sind leicht zu durchschauen, über andere kann man sich nur wundern

Kolumne von Julian Erbersdobler

Wie viele Straßenschilder gibt es in Deutschland? Was glauben Sie? Zugegeben, die Frage ist knifflig. Es sind ungefähr 25 Millionen, 25 Millionen Chancen für Autofahrer, Radler und Fußgänger, sie falsch zu verstehen. 25 Millionen potenzielle Rätsel. Da wirkt es geradezu erfrischend, wenn man tatsächlich mal eines sieht, das auch auf Anhieb zu verstehen ist.

Wer ein solches Erfolgserlebnis feiern möchte, sollte nach Wolfratshausen kommen. Am besten in den Hammerschmiedweg, dann kann wirklich nichts mehr schiefgehen. Dort treffen Sie früher oder später auf eine Schranke. Damit niemand auf die Idee kommt, sie einfach zu ignorieren, trägt das Hindernis rote und weiße Farbe. Aber damit nicht genug: An der Schranke hängt auch noch ein Schild mit einem Warnhinweis, der völlig zurecht mit einem Ausrufezeichen versehen wurde. Dort steht: "Vorsicht Schranke!"

Das ist ungefähr so, als würde man Badende an einem Steg davor warnen, dass sie gleich nass werden könnten. Natürlich gibt es längst einen Markt für solch skurrile Schilder. Kalender mit zwölf bescheuerten Beschilderungen, eine für jeden Monat. Shops, in denen man sich per Mausklick selbst ein verrücktes Verkehrszeichen basteln kann. Und auch Spiele, die jeden Autofahrer alt aussehen lasen, weil viele Symbole wie Sudokurätsel daherkommen.

Oder wissen Sie, was ein viereckiges Zeichen mit blauem Rand und einem schwarzen Fernsehturm in der Mitte zu bedeuten hat? Es ist der Hinweis, dass in der Nähe eine Werkstatt ist. Natürlich!