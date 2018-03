8. März 2018, 21:55 Uhr Mitten im Garten Frühjahrsputz bei Ehepaar Star

Bevor die Vögel des Jahres Eier legen und sich der Aufzucht ihrer Jungen widmen, streiten sie lautstark vor dem Fenster - und tragen so zur Frühjahrsmüdigkeit bei

Kolumne von Astrid Becker

Es wird Frühling. Meteorologisch gebildete Menschen wissen das natürlich. Schließlich hat der Frühling für sie schon am 1. März begonnen. Das mag richtig sein, nur bemerkt hat das an diesem Tag kaum jemand. Weil es eisig kalt war. Und derlei Temperaturen sind einfach nicht mit Frühling in Verbindung zu bringen - außer vielleicht in der Antarktis. Aber Kälte hat auch einen großen Vorteil, wie chronobiologische Forschungen ergeben haben. Sie wirkt sich sehr positiv auf den Schlaf aus.

Damit ist es jetzt wieder vorbei. Schuld daran haben weniger die gestiegenen Temperaturen oder die bereits spürbar längeren Tage. Sondern der Star. Wie in jedem Jahr um diese Zeit hat der Vogel des Jahres seinen Nistkasten an der Hauswand bezogen und betreibt jetzt erst mal eifrig Frühjahrsputz. Schließlich war das Heim mehr als ein halbes Jahr nicht bewohnt. Klar, dass da so einiges an Arbeit anfällt. Schließlich soll alles perfekt sein, wenn im April der Nachwuchs kommt.

Wie beim Menschen geht das auch beim Star nicht ohne Konflikte vonstatten. Denn so ganz einig werden sich Herr und Frau Star in Haushaltsangelegenheiten selten. Da wird geschimpft, geheult, gestritten und sich auch wieder versöhnt. Lautstark geht jedenfalls alles vonstatten. Und das regelmäßig zu einer Zeit, in der sich der Mensch noch einmal genüsslich im Bett umdrehen will.

Dem Star ist das freilich egal. Er lärmt weiter, imitiert sogar noch Nachbars fauchenden Kater und schert sich ohnehin einfach um nichts und niemanden. Weil an Schlaf also nicht mehr zu denken ist, bleibt dem Menschen nichts anderes übrig, als selbst früher aufzustehen. Zwar ist er dann völlig übermüdet, aber das gehört ja ohnehin zu dieser Jahreszeit dazu. Dafür gewinnt er mehr Zeit für wirklich wichtige Dinge. Ausgiebigen Frühjahrsputz zum Beispiel.