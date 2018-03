2. März 2018, 22:03 Uhr Mit Abraham on tour Kinderbibelwoche

Unter dem Motto "Mit Abraham on tour" findet von Mittwoch, 18. April, bis Freitag, 20. April, die ökumenische Kinderbibelwoche in Lenggries statt. Vor- und Grundschulkinder begeben sich an drei Nachmittagen jeweils von 15 bis 18 Uhr auf eine spannende Zeitreise, in deren Mittelpunkt die biblische Figur des Abraham steht. Anmelden kann man sich von 5. bis 16. März über die Grundschulen Lenggries und Wegscheid, die Kindergärten oder die Pfarrbüros der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde.