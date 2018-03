2. März 2018, 22:03 Uhr Mineralientage Faszinierende Steine

Beim Mineralientag am Sonntag, 4. März, in der Wolfratshauser Loisachhalle gibt es nicht nur Mineralien, Edelsteine, Schmuck und Zubehör für die Liebhaber seltener Steine. Auch Fossilien wie das mit der versteinerten Echse auf unserem Bild kann man dort bestaunen und erwerben. Zudem gibt es Rubine, Smaragde, Saphire, Lapislazuli, Bergkristalle, Achat und farbenprächtige Quarze mit bunten Bändern. Zum Teil bis zu 500 Millionen Jahre alte Versteinerungen aus Fundgebieten in Deutschland und aller Welt können eingekauft, verkauft und getauscht werden. Einer Sonderschau zeigt zudem "Besonderheiten der Natur aus aller Welt". In der Ausstellung gibt es auch geheimnisvolle Geoden zu sehen, darunter eine rund zwei Meter große Amethystdruse, die etwa 600 Millionen Jahre alt ist. Die runden Steine sind innen Hohl und verbergen einen Edelstein, den man erst dann sieht, wenn der Stein geöffnet ist. Beim Mineralientag in Wolfratshausen wird der Fachmann Jörg Schleier, auch als "Steineknacker" bekannt, mit einem Gussrohrschneider die Geode öffnen. Der Mineralientag in der Loisachhalle beginnt um 10 Uhr und dauert bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene vier Euro, Kinder und Senioren zahlen drei Euro.