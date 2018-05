22. Mai 2018, 16:08 Uhr Mehr Platz "Spritzenparty" und Weißbierkarussell

Die Herrnhauser Feuerwehr feiert an diesem Wochenende den neuen Anbau am Feuerwehrhaus.

Von Benjamin Engel

Das Herrnhauser Feuerwehrhaus ist für das Dorf weit mehr als nur der Stützpunkt der Einsatzkräfte. Dort treffen sich die Anwohner des früher selbständigen und heute zu Eurasburg gehörenden Ortes für Veranstaltungen und Feiern. Wie Sebastian Bauer-Wohlfahrter, Kommandant der freiwilligen Feuerwehr Herrnhausen, schildert, funktioniere das Gebäude als eine Art Vereinsheim für das Dorf.

"Es ist der einzige öffentliche Raum in Herrnhausen", sagt er. Deshalb freut er sich, dass der neue Anbau für das beengte Feuerwehrhaus am Freitag, 25. Mai, und Sonntag, 27. Mai, mit einem großen Fest eingeweiht werden kann. "Jetzt haben wir auch endlich eine für Frauen und Männer getrennte Toilette", sagt er.

Auch wird die Feuerwehr Herrnhausen in diesem Jahr 120 Jahre alt. Am 25. September 1898 gründete sich die Löschorganisation mit 36 Mann. Herrnhausen hatte damals 286 Einwohner. Als Ausrüstung vermerkte der Landesfeuerwehrverband 100 Meter Schlauch. Der Stützpunkt der Einsatzkräfte war laut Bauer-Wohlfahrter ein besserer Feldstadel. Die Männer hatten einen pferdegezogenen Wagen und eine Handpumpe, die vier Einsatzkräfte bedienen mussten.

Die 1809 in Wolfratshausen hergestellte Handpumpe ist heute restauriert im Besitz der Feuerwehr. Laut dem Kommandanten gab es in Herrnhausen schon vor mehr als 120 Jahren eine Löschtruppe, allerdings als Pflichtfeuerwehr. Denn 1874 sei in alten Dokumenten ein Einsatz beim Brand des Wolfratshauser Postbräus vermerkt.

Heute sind 40 Herrnhauser in der Feuerwehr aktiv. Bisher mussten die Einsatzkräfte unter äußerst beengten Platzverhältnissen arbeiten. Raum war noch nicht einmal für Spinde, weswegen die Feuerwehrkräfte ihre Einsatzkleidung zu Hause aufbewahrten. Der Gerätewart hatte kaum Platz, um die Ausrüstung im Gebäude pflegen zu können. "Um das Feuerwehrauto konnten wir kaum herumgehen", beschreibt Bauer-Wohlfahrter die Raumnot.

Der Anbau bringt deutlich mehr Bewegungsfreiheit. Nun gibt es in dessen Erdgeschoss einen 50 Quadratmeter großen Raum für Spinde, um die Feuerwehrkleidung lagern zu können. Im Stock darüber ist eine 50 Quadratmeter große Werkstatt entstanden. Der ausgebaute Dachboden bietet zusätzliche Lagermöglichkeiten.

Fast vollkommen in Eigenregie haben die Herrnhauser Feuerwehrleute den Anbau in Holzständerbauweise errichtet. Laut Bauer-Wohlfahrter haben sie etwa 4000 Stunden daran gearbeitet. Nur für die Bodenplatte aus Beton mussten sie ein Unternehmen engagieren. Die Kommune bezahlte das Material.

Nach der Mühe will die Feuerwehr groß feiern. Zur "Spritzenparty" im Partystadl am Packlhof in Herrnhausen soll DJ Heino am Freitag, 25. Mai, Stimmung machen. Es gibt ein Weißbierkarussell und an der Bar Schnaps aus Spritzen (Beginn: 20 Uhr). Festlicher wird es am Sonntag, 27. Mai. Bereits um 9 Uhr empfängt die Herrnhauser Feuerwehr Vereine aus der Gemeinde Eurasburg im Feststadl am Packlhof.

Gegen 10 Uhr geht der Kirchenzug bis zum Feld Trimborn am südlichen Ortseingang von Oberherrnhausen. Dort soll um 10.30 Uhr eine Feldmesse zelebriert werden (bei schlechtem Wetter im Feststadl). Etwa gegen 11.30 Uhr ziehen die Vereine zum Feuerwehrgerätehaus. Das Haus wird gesegnet. Ehrengäste sprechen Grußworte. Daran schließt der Festnachmittag mit Spezialitäten an. Es spielt die Musikkapelle Beuerberg.