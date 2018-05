23. Mai 2018, 22:44 Uhr Lesung in der Grabenmühle Aus einem Bauernleben

"Feldblumen der Liebe" ist der Titel einer Lesung mit Konrad Wipp und der Farchner Soatnmusi am Sonntag, 27. Mai, von 15 Uhr an in der Grabenmühle. Schauspieler Wipp liest aus dem reichhaltigen Fundus von Stefan Mair. Der Altbauer aus Farchach hat seit seiner Jugend viel Erhaltenswertes gesammelt und aufgeschrieben. Mair begleite die Lesung mit seiner Frau Susanne. Die einst belächelte Liebe zum ökologischen Landbau, der Musik und der Poesie, dies alles spiegelt sich in den Geschichten des Assenhausner Steffel. Die Veranstaltung findet bei schönem Wetter im Garten statt. Es wird ein Eintritt von 10 Euro erhoben. Anmeldung erforderlich unter bholzmayr@t-online.de oder 08171/34 04 51.