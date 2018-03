11. März 2018, 21:54 Uhr Kurzkritik Fast wie auf der grünen Insel

Trio "Fiddlers Fare" begeistert in Bad Tölz mit irischem Folk

Von Thekla Krausseneck, Bad Tölz

Irish Folk aus Oberammergau - wie soll das denn klingen? Das Trio Fiddler's Fare hat darauf eine Antwort: ganz fabelhaft. Zum Auftakt der irischen Woche in "Papas Kesselhaus" in Bad Tölz hat die Formation am Donnerstag so wunderbar musiziert, dass nur das Original auf der westeuropäischen Insel noch besser gewesen wäre. Leider bekam ein Großteil der Besucher von dem Auftritt nichts mit: Im Inneren des Lokals waren schon am frühen Abend sämtliche Tische reserviert, alle anderen Gäste mussten im Nebenraum Platz nehmen, in den die Musik aber nicht vordrang. Lautsprecher gab es nicht. So tummelten sich zu Beginn etliche Gäste auf der Treppe zur tiefergelegten Bühne.

Im Internet geben sich Fiddler's Fare bemerkenswert selbstbewusst, indem sie "Irish Folk and Fiddle Tunes like the wind carried them over from the Emerald Isle" versprechen. Bei jenen, die den Sound der grünen Insel persönlich kennen, weckt das ziemlich hohe Erwartungen. Die konnten Thomas Floßmann (Fiddle), Max Floßmann (Kontrabass) und Jesse Thompson (Gitarre) erfüllen; ganz besonders Thomas Floßmann, der die Jigs und Reels auf der Geige atemlos temporeich spielte. Max Floßmann unterhielt mit Inselanekdoten, prostete mit einem Pint Guinness auf irisch ("Sláinte!") und zitierte Sprichwörter wie: "There are good ships and wood ships, ships that sail the sea, but the best ships are friendships, may they always be!" Das Publikum zum Mitsingen zu bewegen, gelang kaum. Wohl auch, weil Texte wie "Mary Mack's mother's makin' Mary Mack marry me / My mother's makin' me marry Mary Mack" in "Mary Mack" letztlich doch zu kompliziert zum spontanen Auswendiglernen waren. Dafür ließen sich manche zum Tanzen hinreißen - was auch viel besser zum fabelhaften Auftritt von Fiddler's Fare passte.