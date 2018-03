4. März 2018, 22:02 Uhr Kulturtipp Von der grünen Insel

Im Kesselhaus steht Irland im Mittelpunkt

Mit den Gästen feiert das Tölzer Gasthaus Kesselhaus zwei Wochen lang die grüne Insel Irland. Während der "Irish Weeks" von Montag, 5. März, bis Sonntag, 18. März, servieren die Betreiber irische Spezialitäten und spielen die Musik des Landes. Die Band Fiddlers Fare kommt am Donnerstag, 8. März, ins Kesselhaus. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am St. Patrick's Day - dem irischen Nationalfeiertag - am Samstag, 17. März, animiert DJ Mc Sputnik mit "Irisch & Bayrisch Beats" zum Tanzen (Beginn: 21 Uhr). Der Eintritt ist frei.