15. Juni 2018, 22:00 Uhr Kulturtipp Fest der Segelflieger

Beim Flugplatzfest in Benediktbeuern können die Besucher in die Lüfte starten

Zu einem Flugplatzfest lädt die Segelfluggruppe Benediktbeuern an diesem Samstag, 16. Juni, auf ihr Gelände nordwestlich vom Kloster ein. Der Segelflugbetrieb beginnt um 13 Uhr. Die Besucher haben dabei die Möglichkeit, als Gast mitzufliegen. Außerdem gibt es warmes Essen und Getränke von 15 Uhr an. Für Kinder ist ein eigenes Programm organisiert. Für Unterhaltung sorgt der Benediktbeurer Musikverein. Zum Abend gibt es auch noch eine Bar. Eintritt und Parkplätze direkt am Fluggelände sind kostenlos. Anfahrt: www.sg-benediktbeuern.de