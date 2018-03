18. März 2018, 22:02 Uhr Kulturtipp Exotik pur

Filmvortrag im Kleinen Kursaal

"Malaysia und Singapur - Vielfalt zwischen Urwald und Wolkenkratzern" lautet der Titel eines Filmvortrags, der am Dienstag, 20. März, 19.30 Uhr, im Kleinen Kursaal in Bad Tölz zu sehen ist. Auf ihrer 21. Asienreise waren die Referenten, Peter Bammes und Gabriele Kirner-Bammes, fünf Wochen in Malaysia und Singapur unterwegs. Sie durchquerten Regenwälder, besuchten hoch moderne Großstädte, beobachteten frei lebende Orang-Utans und sahen eine Rafflesia, die größte Blüte der Welt. Den Abschluss der Reise bildete ein Aufenthalt in der Weltstadt Singapur.