1. Juni 2018, 21:59 Uhr Kulturtipp Drei Männer im Zelt

Keller Steff, Roland Hefter und Michi Dietmayr spielen in Münsing

Die Musiker Keller Steff, Roland Hefter und Michi Dietmayr kommen mit ihrem Bühnenprogramm "Kapitel II - wer woaß, was ois bassiert" am Samstag, 2. Juni, ins Münsinger Festzelt. Die "Best Of"-Höhepunkte der Musiker werden nicht zu kurz kommen, aber es wird auch einiges an neuen Liedern, Sprüchen und auch Geschichten zu hören geben. Karten gibt es im Vorverkauf beim Münsinger Getränke- und Gartenmarkt (19 Euro) und bei München Ticket (21,40 Euro), sowie an der Abendkasse (23 Euro). Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr.