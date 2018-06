17. Juni 2018, 21:51 Uhr Kulturtipp Charisma aus Kanada

David Blair spielt in der Kaminstub'n des Arabella Brauneck Hotels in Lenggries

"Diesem Sänger gehört die Zukunft", schrieb ein Musikmagazin über David Blair. Für den charismatischen Singer-Songwriter aus Vancouver ist die Musik Lebensinhalt - und das spürt man bei jedem seiner Songs. Seine warme, ausdrucksstarke Stimme ist wandelbar bis zu einem hohen Falsett. Und weil der Kanadier darüber hinaus einfach ein guter Performer ist, machen seine Konzerte gute Laune. Am Freitag, 22. Juni, spielt Blair in der Kaminstub'n des Arabella Brauneck Hotels in Lenggries. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.