10. Juni 2018, 22:05 Uhr Kulturtipp Alles mit ohne

Martin Zingsheim zeigt sein neues Programm "aber bitte mit ohne" in Lenggries

Fleisch, Religion, Laktose, eine eigene Meinung: Es gibt eine ganze Menge, auf das die Teilzeit-Asketen der modernen Welt verzichten. Auch Martin Zingsheim hat sich von allerlei Wahnsinn freigemacht: von Kundenrezensionen und Online-Petitionen, von Hobbypsychologen, Terrorismusexperten und glutenfreier Sprühsahne. Wie ihm das gelingt, erklärt der Kölner in seinem neuen Programm "aber bitte mit ohne", das er am Mittwoch, 13. Juni, 20 Uhr, im KKK (KleinKunst & Kultur) in Lenggries zeigt. Der Eintritt kostet 18 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 08042/91 24 65, E-Mail: sabine@kkk-lenggries.de