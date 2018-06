18. Juni 2018, 21:52 Uhr Kreisbildungswerk Argumente gegen den Populismus

Das Kreisbildungswerk und das Caritaszentrum Bad Tölz veranstalten am Mittwoch, 20. Juni, von 18 bis 21 Uhr in der Stadtverwaltung Geretsried, ein Seminar, um auf Stammtischparolen und Populismus reagieren zu können. Der Abend orientiert sich an folgender Frage: "Wie kann es gelingen, gegen Ausgrenzung und Diskriminierung Stellung zu beziehen, ohne dass sich die Fronten verhärten und die Situation eskaliert?" Die Veranstalter bieten ein Argumentationstraining an, in dem die Interessierten lernen, sich zukünftig klar positionieren zu können. Der Eintritt ist frei.

Anmeldung beim Kreisbildungswerk unter der Rufnummer 08041/6090 oder im Internet www.kbw-toelz.de.