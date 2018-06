3. Juni 2018, 22:05 Uhr Kostenfreies Angebot in Bad Tölz Workshop für beruflichen Neustart

Die Servicestelle Frau und Beruf bietet am Mittwoch, 6. Juni, sowie am 13. und 20. Juni einen Workshop unter dem Titel "Mein Kompetenzprofil für den beruflichen Wiedereinstieg" an. Er richtet sich an Berufsrückkehrerinnen und alle, die sich beruflich verändern möchten. Die drei Vormittage "bieten Interessierten die Basis für die berufliche Neuorientierung", heißt es in der Ankündigung. Teilnehmer entdecken laut Veranstalter, welche Fähigkeiten in ihnen stecken, formulieren attraktive und erreichbare Ziele und beginnen damit, ihren Wiedereinstieg erfolgreich und selbstbewusst zu gestalten.

Anfang September 2015 ging die Servicestelle Frau und Beruf im Landkreis Bad Tölz an den Start. Die Servicestelle ist ein Gemeinschaftsprojekt der Frau und Beruf GmbH und des Katholischen Kreisbildungswerkes Bad Tölz-Wolfratshausen. Es wird vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union und aus Landesmitteln des Freistaats Bayern finanziert. Der nun angebotene Workshop ist kostenfrei. Er findet statt im Pfarrsaal der Stadtpfarrkirche Sankt Andreas, Marienplatz 4, Wolfratshausen. Information respektive eine Anmeldung ist bis Dienstag, 5. Juni, möglich bei Claudia Harrasser unter Telefon 08041 / 7961595 oder per E-Mail unter Claudia.Harrasser@frau-und-beruf.net.