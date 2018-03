5. März 2018, 22:01 Uhr Konzert "Schickeria" im Kurhaus

Günther Sigl singt Hits aus 70 Jahren

Günther Sigl, der Frontmann der Spider Murphy Gang, lädt am Freitag, 9. März, nach Bad Tölz zu seinem Solo-Programm "Habe die Ehre" ein - und zu einem persönlichen Streifzug durch die Musikgeschichte. Seit 40 Jahren steht Sigl auf der Bühne, im Februar feierte er seinen 70. Geburtstag. Mit seiner Band streift er nun durch die vergangenen sieben Jahrzehnte und präsentiert Hits und Evergreens, die seine musikalische Entwicklung beeinflusst und geprägt haben.

"Garniert mit heiteren Anekdoten aus seinem Leben präsentiert der Sänger und Musiker eigene Songs ebenso mitreißend, wie die größten Hits der Spider Murphy Gang, ohne die man Günther Sigl niemals von der Bühne lässt", heißt es in der Einladung. Wer also wieder einmal "Schickeria", "Zwoa Zigarett'n" oder "Frosch im Hois" in einer Live-Version hören möchte, ist im Kurhaus an der richtigen Adresse. Ansonsten erwartet die Gäste eine Mischung aus Boogie-Woogie, Swing, Rock'n'Roll und alten Schlagern. Auch die Mitglieder der Band sind alte Bekannte: Willie Duncan (Gitarre), Wolfgang Götz (Keyboard), Dieter Radig (Schlagzeug) und Robert Gorzawsky (Drums) stehen Sigl zur Seite.

Freitag, 9. März, Kurhaus, Bad Tölz, 20 Uhr, Karten im Vorverkauf bei der Tourist-Information, Tel. 08041/78 67 15