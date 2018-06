4. Juni 2018, 21:48 Uhr Konzert im "KKK" In der Welt zu Hause

Afrikanische Weltmusik garantiert Adjiri Odametey mit seinem Solo-Programm "DZEN". Das Markenzeichen des Musikers aus Ghana/Westafrika ist seine warme, erdige Stimme. Als Multi-Instrumentalist beherrscht er traditionelle afrikanische Instrumente wie Kora (afrikanische Harfe), Balafon (Holz-Xylofon) sowie die Daumenklaviere Mbira und Kalimba. Bekannt wurde der Weltmusiker durch den Titelsong seines Debüt-Albums "Mala". Mit "DZEN" legt er das dritte Album seiner African World Music vor. Zu hören ist seine Musik am Freitag, 8. Juni, im "kkk" in Lenggries. Das Konzert in der Kaminstubn im Arabella Brauneck Hotel beginnt um 20 Uhr, Einlass ist von 19 Uhr an. Odametey wuchs in Accra auf, der Hauptstadt Ghanas. Geprägt durch internationale Eindrücke formte er seinen individuellen Stil. Dabei verlor er nie die musikalischen Wurzeln seiner Heimat aus dem Blick. Der Begriff "Weltmusik" kam in den 80er-Jahren auf. Der Eintritt kostet 20 Euro, an der Abendkasse ohne Anmeldung 22 Euro. Karten können unter der E-Mail-Adresse sabine@kkk-lenggries.de oder unter der Rufnummer 08042/912 465 reserviert werden. Vorverkauf: Lesebar, Marktstraße 6, in Lenggries.