13. März 2018, 22:01 Uhr Konzert im Geltinger Hinterhalt Lottermoser live

Die aus Wolfratshausen stammende Jazzmusikerin auf Heimatbesuch

Die Jazzmusikerin Stephanie Lottermoser, ursprünglich aus Wolfratshausen kommend, aber inzwischen auf den Bühnen der Welt zuhause, hat ihr viertes Studioalbum mit dem Titel "This Time" fertig. Die Songs der neuen CD stellt die Saxofonistin und Sängerin am Freitag, 16. März, in ihrer Heimat vor, und zwar mit einem Livekonzert im Geltinger Hinterhalt. Die Songs liegen laut Lottermoser stilistisch zwischen Jazz, Soul und Pop. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro im Vorverkauf, 19 Euro an der Abendkasse.