19. Juni 2018, 22:11 Uhr Kommentar Wo bleibt die Distanz?

Die Diskussion um die Ickinger Straßennamen ist noch lange nicht vorbei

Von Claudia Koestler

Es hätte ein Schlussstrich werden sollen, ein befriedendes, reflektiertes Ende für ein schwieriges Kapitel der Gemeinde Icking: Der Beschluss zu den erläuternden Kurztexten, die dort künftig unter all jenen Straßennamensschildern angebracht werden, die nach Personen benannt sind. Stattdessen aber wurde mit dem Beschluss am Montag nur ein weiteres und womöglich unrühmliches Kapitel hinzugefügt.

Zwar hatte die Vorschläge zu Kurz- und Langversionen ein Arbeitskreis unter Leitung von Historikern erarbeitet, und der Gemeinderat folgte ihren Vorschlägen. Doch was da erarbeitet wurde, insbesondere für den Wenzberg mit seiner Verbindung zum NS-belasteten Paul Wenz, verfehlte schlichtweg den Kern des Problems. Nicht nur sind die angeblichen Kurztexte eklatant zu lang. Schlimmer wiegt, dass der künftige Schildertext zum Wenzberg die Problematik des Namens nur en passant streift, aber nicht in den Fokus nimmt. Er erwähnt nicht, was für eine Lawine der Diskussionen die Entdeckung der NS-Vergangenheit der Familie Wenz in der Gemeinde auslöste. Und auch nicht, wie sehr um eine Lösung gerungen wurde. Stattdessen nur der Hinweis, dass der Wenzberg eben so schon im Volksmund hieß, ehe er offiziell gewidmet wurde, gefolgt von einer Auflistung von Wenz' Funktionen im NS-System.

Wo ist da die kritische Auseinandersetzung? Die Distanzierung? Wie mag sich das Lesen für Opfer des Systems? Wenn unter einem - nun ja, angeblichen - Flurnamen ein Schild in vielen Sätzen Wenz, den Nazi, präsentiert? Diese Gewichtung, dieser Text gehört noch einmal dringend überprüft! Und vielleicht dieses Mal nicht nur mit Experten und einzelnen Vertretern des Gemeinderates, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen - sondern mit Beteiligung der Bürger, die mit den Straßennamen und ihrer Erklärung dazu fortan leben müssen.