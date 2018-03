6. März 2018, 21:53 Uhr Kommentar Kein Spiel mit Bauklötzchen

Auf dem Weg zum neuen Zentrum steht der Gemeinderat vor einer schweren Entscheidung

Von Klaus Schieder

Auf dem langen Weg zu einer neuen Ortsmitte für Bad Heilbrunn hat Bürgermeister Thomas Gründl bislang nichts falsch gemacht. Er schrieb EU-weit einen Architektenwettbewerb aus, was nicht weniger als 13 Entwürfe einbrachte, unter anderem aus Luxemburg und der Schweiz. Eine Jury mit Fachleuten bewertete die Arbeiten, sortierte aus, vergab am Ende einen ersten, einen zweiten, einen dritten Platz. Die Bürger konnten alle Entwürfe einen Monat lang in der Parkvilla studieren und ihren Favoriten benennen. 249 Heilbrunner nutzten diese Chance. Kaum jemals dürfte ein Gemeinderat des kleinen Kurortes eine breitere Basis für einen Beschluss bekommen haben, der in diesem Fall wirklich zukunftsweisend sein wird. So weit, so gut.

Dieses Verfahren birgt allerdings eine Gefahr. Die Vielfalt der Ideen, die der Wettbewerb gebracht hat, darf die Gemeinderäte nun nicht dazu verleiten, selbst mit Bauklötzchen zu spielen. Ungefähr so: In diesem Entwurf gefällt das Teehaus wegen des Heilbrunner Kräutertees, dort die neue Wandelhalle, hier der Mehrgenerationenhof, dort die Freilichtbühne. Also nimmt man heraus, was persönlich gefällt, und stellt alles neu zusammen. Die einzelnen Modelle seien ja nicht so das Gelbe vom Ei, aber aus der Vielfalt werden sich schon etwas Schönes finden lassen - diese Überlegung war in der Bürgerversammlung mehrmals zu hören. Wer so denkt, bekommt auf gut Boarisch bloß eines: für a Fünferl a Durchanand. Davor sollte sich der Gemeinderat hüten.

Bei der Gestaltung des neuen Zentrums ist auch die Frage, ob sich Bad Heilbrunn nun als reiner Tourismusort oder bloß als Wohnort definiert, eher nachrangig. Die Gemeinde muss in ihrer Ortsmitte auf jeden Fall eine hohe Aufenthaltsqualität anstreben, für Einheimische und für Gäste. Das gelingt nur, wenn der Verkehr richtig gelenkt wird, die Geschäfte florieren, ein Brunnen plätschert, die Leute gerne ins Café gehen. Und auch die Baukörper für das Hotel spielen eine wichtige Rolle: Wenn sich ein solches Projekt nicht rentiert, sollten sie rasch anders zu nutzen sein. Zum Beispiel als Kindergarten. Der Gemeinderat steht nicht vor einem Wunschkonzert, sondern vor einer wirklich schweren Entscheidung.