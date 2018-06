15. Juni 2018, 22:00 Uhr Kommentar Harmlose Idylle - von wegen!

Beim Bergwandern ist Achtsamkeit gefragt

Von Benjamin Engel

Die Werbung ist auf den Trend zum Bergwandern längst aufgesprungen. Sie zeichnet das Bild einer harmlosen Almidylle mit saftig-grünen Wiesen, urigen Holzhütten und Quellen voll silbrig-sprudelndem Wasser. Die Welt oben am Berg erscheint als ungefährlicher Abenteuerspielplatz fern von der Hektik und dem Lärm des technisierten Stadt-Alltags. Das erklärt zumindest teilweise, warum es heute so viele Menschen - besonders aus dem urbanen Großraum der bayerischen Landeshauptstadt - in die Alpen zieht. Dagegen ist erst einmal nichts einzuwenden. Denn wer die Natur direkt erlebt, kann mehr Gespür und Verständnis für die Fragilität der Natur entwickeln.

Allzu leicht wird vergessen, dass die alpinen Regionen keine bunten Erlebniswelten zum sorglosen Herumtollen sind. Mag der Mensch die Almlandschaft durch Weidebewirtschaftung erst in ihrer heutigen Form geprägt haben. Die Natur braucht Rücksichtnahme. Und daran lassen es leider einige vermissen, was besonders schwere Folgen hat. Ist die empfindliche Grasnarbe einmal durch gedankenloses Abkürzen auf Serpentinenwegen zerstört, erholt sie sich nur langsam oder womöglich gar nicht mehr. Und wer meint, noch spätabends mit dem elektrobetriebenen Mountainbike die Bergwelt erobern zu müssen, nimmt dem Wild noch mehr Rückzugsräume.

Das soll nicht den Spaß an der Natur verderben. Doch wer sich in den Bergen bewegt, sollte nachdenken, wie er sich in dieser Landschaft verhält - auch in eigenem Interesse. Jede Tour genau zu planen, rechtzeitig aufzubrechen, um nicht in der größten Mittagshitze die eigene Kondition zu sehr zu beanspruchen, zählt dazu. Jeder sollte die eigenen Fähigkeiten bewusst einschätzen. Denn leicht wird vergessen, dass jeder Fehler tödlich sein kann. Die Bergwelt sollte möglichst so verlassen werden, wie sie vorgefunden wurde. Dann hat jeder etwas von ihr.