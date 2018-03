1. März 2018, 22:10 Uhr Kommentar Ein Ende mit Schrecken

Der Penzberger Stadtrat hat aus gutem Grund den Vertrag mit der R&G Dienstleistungs GmbH gekündigt

Von Alexandra Vecchiato

Gäste mussten übermäßig lange auf ihre Bestellungen warten. Das Personal stellte Tabletts mit Essen auf den Fußboden, um von dort aus dieses zu servieren. Eine große Faschingsveranstaltung war komplett vergessen worden - weil es keine Vorräte in der Küche gab, wurden auf die Schnelle Wurstsemmeln bei einem Penzberger Caterer organisiert. Fast jeder Penzberger kann inzwischen eine Geschichte über mehr oder weniger skurrile Erlebnisse in der Stadthalle erzählen. Das ist fatal. Denn ein Negativ-Image wieder loszuwerden, ist sehr schwer.

Aus gutem Grund hat daher der Stadtrat die Reißleine gezogen und den Vertrag mit der R & G Dienstleistungs GmbH gekündigt. Hätte es unter Paula Maria Reisek, die seit November 2017 die Leitung inne hat, eine sichtbare Veränderung gegeben, hätte der Stadtrat sicherlich diesen Schritt nicht gewagt - vor allem angesichts der geplanten Großveranstaltungen, deren Bewirtung nun mit externer Hilfe bewerkstelligt werden muss.

Reisek spricht davon, dass es in der Stadthalle weite Wege gäbe. Hindernisse, die Zeiträuber seien. So stehe etwa die Spülmaschine für die Gläser in der Küche und nicht im Schankbereich des Restaurants. Und es klingt nach Erleichterung, wenn sie sagt: "Vielleicht hat die Stadt uns mit der Kündigung einen Gefallen getan, ehe wir noch mehr investiert hätten - ins Uferlose."

Eventuell täte die Stadt gut daran, die baulichen Gegebenheiten und möglichen Nachbesserungen mit einem neuen Wirt abzustimmen, um Beschwerden zu vermeiden. Eines hat die Stadt erkannt: Sie will mit den städtischen Vereinen Regelungen treffen über mögliche Gebühren für die Stadthalle. Bisher durften sie kostenlos die Räume nutzen.

Ansonsten bleibt nur zu sagen: Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.