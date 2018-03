19. März 2018, 22:00 Uhr Kommentar Die neue Maßlosigkeit

Es ist Zeit, dass Cyber-Mobbing schärfer als bisher verfolgt wird

Von Leonard Scharfenberg

Die Internetplattform Instagram war lange vor allem für eines bekannt: selbstdarstellerische Fotos. Die Facebook-Tochter etablierte sich über Jahre hin zu einem digitalen Wohlfühlort für Millionen Menschen, die vor dem Bildschirm neidvoll die oft stark bearbeiteten Fotos der Reisen, Delikatessen, Haustiere und Partys ihrer Freunde und diverser Prominenter verfolgten. Doch auch auf der friedlich verlogenen Fotoplattform hält seit einiger Zeit sogenannter Hate Speech Einzug.

So haben Schüler des Geretsrieder Gymnasiums auf einem dafür angelegten, anonymen Instagramaccount üble Beleidigungen und Verleumdungen über mehrere Lehrer veröffentlicht. Aufgrund dieser heftigen Anschuldigungen und Beschimpfungen sah sich ein Lehrer gezwungen, die Polizei zu alarmieren.

An so einem Fall lässt sich gut erkennen, wie die anonymisierte Welt des Internets die Gesellschaft verändert. Wer sich in den "sozialen" Medien die Kommentarspalten durchliest, merkt schnell, dass hier eine unglaubliche Verrohung stattfindet. Die Metamorphose von Facebook, Instagram und Co. hin zu antisozialen Medien ist fatal: Es herrschen Rücksichtslosigkeit, Engstirnigkeit und Hass. Die Justiz ist damit weitgehend überfordert. Den deutschen Ermittlungsbehörden fehlt in vielen Fällen das Personal und die Zeit, sich mit den zahlreichen Rechtsverletzungen in sozialen Medien zu beschäftigen. Diese Verantwortung hat der deutsche Rechtsstaat jedoch - und sie lässt sich auch nicht mit Gesetzen an die Tech-Firmen selbst abtreten.

Mobbing und Hassrede im Internet verursachen häufig psychische Probleme bei den Betroffenen. Zudem können verbale Grenzüberschreitungen im Internet reale Gewalttaten nach sich ziehen. Das sollte nie vergessen werden. Im Falle des Geretsrieder Gymnasiums ermittelte die Staatsanwaltschaft München. Das ist gut und richtig. Cyber-Mobbing und digitale Gewalt wurden viel zu lange verharmlost.