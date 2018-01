1. Januar 2018, 21:47 Uhr Kolpingfamilie Geretsried Schuhe sammeln für den guten Zweck









Feedback

Die Kolpingsfamilie Geretsried weißt auf die geplante Schuhaktion hin. Im Januar stehen in den beiden Geretsrieder Pfarrkirchen Sammelcontainer bereit. Das Kolpingwerk Deutschland hat im vergangenen Jahr 25 000 Paar gebrauchte Schuhe gesammelt und so 73 596,98 Euro für die Kolpingstiftung und Projekte in der ganzen Welt erlöst. Auch die Kolpingsfamilie Geretsried ist in diesem Jahr mit dabei. Die gebrauchten, noch brauchbaren Schuhe können paarweise gebündelt in die Container eingeworfen werden. Sie werden von Kolpingmitgliedern an die Zentrale nach Köln zur Verwertung gesendet.