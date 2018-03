20. März 2018, 21:58 Uhr Königsdorf Saisonauftakt bei den Segelfliegern

Im Süden gibt es schon jetzt eine gute Thermik

Inzwischen schon traditionell packen die Königsdorfer Segelflieger Anfang März einige ihrer Flugzeuge in die Transportanhänger und ziehen diese die etwa 1000 Kilometer nach Südfrankreich, während andere Piloten ihre Segler auf die Alpen Südseite nach Italien ziehen. Während sich hierzulande der Winter zur Zeit noch nicht wirklich verabschieden will und das Frühjahr noch nicht zu nahen scheint, hat die Sonne, sowohl in der Provence, als auch auf der Alpen Südseite um diese Jahreszeit bereits weit mehr Energie, als im heimischen Fluggebiet, und sorgt dort bereits für gute Thermik Bedingungen für die Segelflieger.

Mit Armin Behrendt und Susanne Lauer, sowie Andreas Gesell und Mathias Schunk waren zwei Doppelsitzer-Teams, gemeinsam mit Oliver Wolfinger in seiner einsitzigen ASH 26 in der vergangenen Woche im französischem Saint Auban, dem Austragungsort der Segelflugweltmeisterschaften 1997. In Trento, südlich von Bozen fliegen seit einer guten Woche ebenfalls mehrere Königsdorfer Piloten und bleiben dort noch eine weitere Woche.

Das Wetter erlaubte bereits die ersten größeren Streckenflüge für die Vereinswertung in der Deutschen Meisterschaft im Streckensegelflug (DMSt), bei der sich die Königsdorfer für 2018 wieder die Goldmedaille zum Ziel gesetzt haben. Zuletzt konnte das SFZ Königsdorf diese in den Jahren 2016 und 2017 erfliegen, so dass ganz klar der Hattrick das diesjährige Ziel ist. Die Flüge führten im Süden bis fast an die Cote d'Azur und im Norden bis in die Ecrins mit Streckenlängen von zum Teil über 500 Kilometern. In Trento erzielte das Doppelsitzerteam Roland Bauer/Dirk Weisel mit einem Flug zwischen Dolomiten und Veltlin über 410 Kilometer Flugstrecke den bisher weitesten Flug. In der DMSt führt das SFZ Königsdorf mit 3585 Kilometern bereits wieder die Vereinswertung vor dem LSC Bayer Leverkusen an.