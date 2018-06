10. Juni 2018, 22:05 Uhr Klosterkirche Schäftlarn Konzert für Mauersegler und Orchester

Das zweite Schäftlarner Konzert der Jubiläumssaison erhält tierischen Beistand von oben. Ansonsten wissen Geigerin Sarah Christian und das Orchester um Dirigent Michael Forster mit Werken von Mozart und Mendelssohn zu überzeugen

Von Sabine Näher, Schäftlarn

Die Zuhörer in der restlos ausverkauften Klosterkirche Schäftlarn bekamen am Samstagabend zwar nicht das unlängst an dieser Stelle vorgestellte Insect concerto zu hören, wohl aber ein Konzert für Mauersegler und Orchester. Anders als Gregor Mayrhofer den Gesang der Grillen hatten Mozart und Mendelssohn die in der Vorgewitterschwüle wild umeinander wuselnden Mauersegler zwar nicht in der Partitur vorgesehen, der Effekt war aber trotzdem wunderschön. Denn was könnte das Urlaubsgefühl der "Italienischen Sinfonie" besser unterstreichen als der markante Ruf dieser Vögel, der für viele Stadt- und Landbewohner die sonnige Jahreszeit quasi einläutet und aufs Schönste begleitet. Wie gut also, dass in der Kirche oben ein großes Fenster offen stand, das nicht nur Luft, sondern eben auch den Gesang der Lüfte hereinströmen ließ.

Mit Felix Mendelssohns Konzertouvertüre "Die Hebriden" (nicht als Eröffnung einer Oper, sondern als eigenständiges Werk komponiert) hatte Michael Forster für sein aus Münchner Musikern zusammengesetztes Orchester den idealen Start in einen angenehmen Konzertabend gewählt, der seine Zuhörer gut unterhalten wollte - nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ein heiteres Stimmungsbild, zu dem Mendelssohn beim Besuch der schottischen Insel Staffa angeregt wurde, dessen erste Takte sogleich in herrlich wiegendem Rhythmus die Wellenbewegung des Meeres zeichnen. Das Orchester der Schäftlarner Konzerte entfaltete einen satten, warmen Sound und schuf mit jubilierenden Holz- und funkelnden Blechbläsern, vor denen ein weicher Streicherteppich ausgebreitet lag, eine dichte Atmosphäre. Für den donnernden Aufschwung - auf den Hebriden geschah schon, was sich draußen erst ankündigte - hatte Forster genügend Potenzial aufgespart. Umso schöner kehrte das sonnige Wetter zurück. Mit wunderbarer Ruhe und Gelassenheit ausmusiziert, ließen die sanften Schlusspassagen quasi die warmen Sonnenstrahlen spüren.

Subtiles Spiel: Sarah Christian war die umjubelte Solisten der zweiten Schäftlarner Konzerte. (Foto: Hartmut Pöstges)

Zu Mozarts Konzert Nr. 5 A-Dur für Violine und Orchester KV 219 betrat Sarah Christian als Solistin das Podium. Die 1990 in Augsburg geborene Geigerin hat in Berlin und Salzburg studiert. Sie ist derzeit erste Konzertmeisterin der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und Leiterin der von ihr gegründeten Kammermusikreihe "Freistil in Augsburg". Mit auffahrendem Gestus eröffnete das Orchester. Forster wählte ein gezügeltes Tempo; das kann man durchaus auch spritziger hören. Hier entfaltete es eher eine gediegene Gemütlichkeit. Vor dem Einsatz der Solistin eine kleine Spannungspause - die ein besonders vorwitziger Mauersegler für sich zu nutzen wusste. Mozart lässt die Geige mit einem aus der Zeit genommenen, bedächtigen, die Spannung anheizenden Vorspiel beginnen, ehe sie den vom Orchester vorgegebenen fröhlich-frischen Duktus übernimmt.

Christian erwies sich als zupackende Solistin, die den Mozartschen Ton der schwerelosen Leichtigkeit (eine schöne Parallele zu den auffliegenden Mauerseglern) perfekt beherrschte. Fast verspielt bot sie heitere Anmut. Wenn der eröffnende schnelle Satz eher moderat angegangen wird, muss der folgende langsame Satz entsprechend ausgestaltet sein. Das birgt die Gefahr des Spannungsabfalls, den Forster und sein Orchester aber zu verhindern wussten. Das Ensemble entfaltete im Einklang mit der Solistin schöne Bögen. Zarte Schatten legten sich über die vordergründige Schönheit; eher angedeutet brachten sie keinen wirklichen Schmerz zum Ausdruck, sondern eher eine leichte Irritation. Auch das abschließende Tempo di Menuetto schwang bei Forster ein wenig verhalten, entwickelte nicht ganz die tänzerische Ausgelassenheit, den Übermut, den es haben könnte. Entsprechend bekam auch der aufgewühlte Mittelteil nicht die Wucht, bot nicht den hart akzentuierten Kontrast. Die Geigerin wurde vom Publikum für ihr feinsinniges, subtiles Spiel bejubelt, ließ sich aber nicht zu einer Zugabe bewegen.

Trompeter Guido Segers (Foto: Hartmut Pöstges)

Mit Mendelssohns 4. Sinfonie A-Dur, der "Italienischen", stand das Hauptwerk des Abends an. Es beginnt mit einem einzigen großen Jubelgesang, schiere Lebenslust verkündend - oder eben: Italianità. Kleinere rhythmische Ungenauigkeiten und Intonationstrübungen schmälerten die Freude ein wenig. Im zweiten Satz ist die italienische Leichtigkeit verflogen: Es wird deutsch, ernsthaft, ein wenig schwermütig. Der elegische, von den Bläsern dominierte Trauergesang, wie er sich später ähnlich bei Mahler finden wird, wurde schön zelebriert, in dichter Atmosphäre, während das Menuetto etwas farblos blieb. Nur der Weckruf der Hörner setzt hier schöne Akzente. Mit einem Saltarello, einem italienischen Springtanz, schließt das Werk. Der hatte indes zu viel Erdenschwere, geriet etwas wuchtig. Forster hatte nicht alles ausgelotet, was in dieser zauberhaften Musik steckt. Ein Hörgenuss war es gleichwohl, der vom Publikum mit viel Beifall bedacht wurde.