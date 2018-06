7. Juni 2018, 22:02 Uhr Kloster Schäftlarn Dekanatswallfahrt

Die Kolpingsfamilie Wolfratshausen beteiligt sich an der 36. Dekanatswallfahrt nach Kloster Schäftlarn am Sonntag, 10. Juni, mit geistlicher Begleitung von Diakon Christian Horak. Der Festgottesdienst im Kloster Schäftlarn beginnt um 10.30 Uhr. Treffpunkt für alle, die zu Fuß wallfahren wollen, ist um 7.45 Uhr auf dem Wanderer-Parkplatz in der Puppling Au (Gasthaus "Aujäger"). Abmarsch ist um 8 Uhr. Alle Mitglieder sind eingeladen, genbauso aber auch alle Interessierten. Nähere Informationen gibt es im Schaukasten vor der Pfarrkirche oder Homepage der Pfarrei unter www.st-andreas-wolfratshausen.de.