2. März 2018, 22:03 Uhr Klimaschutz Exkursion ins Kochelsee-Moor

Moore sind gut für den Klimaschutz: Das soll eine Exkursion mit Naturschutzreferentin Elisabeth Wölfl in die Loisach-Kochelsee-Moore zeigen, die das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern am Mittwoch, 7. März, von 14 bis 17 Uhr anbietet. Moore sind Zeugen einer Vegetationsgeschichte, die vor rund 12 000 Jahren begann. Wenn sie intakt sind, konservieren sie Teile abgestorbener Pflanzen. Pro Hektar speichern sie um die 700 Tonnen Kohlenstoff des Treibhausgases Kohlendioxid und damit sechs Mal so viel wie ein Wald. Die Teilnehmer treffen sich Innenhof des Maierhofes. Die Gebühr beruht auf Spendenbasis. Die Teilnahmegebühr beruht auf Spendenbasis. Ein Anmeldung ist erforderlich, Telefon 08857/88-759, www.zuk-bb.de.