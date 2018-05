23. Mai 2018, 22:44 Uhr Klangvoller Reigen Konzerte in Tennen und Scheunen

Holzhauser Musiktage setzen auf das besondere Flair

Das Programm steht, der Kartenverkauf beginnt: Die Holzhauser Musiktage bieten auch heuer wieder erstklassige Kammermusik in Reithallen, Scheunen und Tennen am Ostufer des Starnberger Sees. Mit dabei sind das Armida Streichquartett (18. Juli, 20 Uhr, Loth-Hof-Tenne, Münsing), die Gebrüder Gerassimez (21. Juli, 19 Uhr, Gut Ried, Ammerland), Ingolf Turban und Susanne Kelling (12. Juli, 20 Uhr, Seeresidenz Alte Post, Seeshaupt). Die Holzhauser Musiktage haben den Anspruch, hochwertige klassische Musik in ländliche Umgebung zu bringen - "fernab der überfütterten Ballungszentren und fernab des traditionellen Konzertsaals". Dies erlaube ein intimeres und persönlicheres Konzerterlebnis, nicht nur fürs Publikum, sondern auch für die Musiker.

Zusätzlich sind sieben "Artists in Residence" eingeladen, eine Woche am See zu verbringen, dort zu proben und Konzerte zu spielen: das Trio entre amis (8. Juli 19 Uhr, Seeburg, Allmannshausen) und von Grigoryan - Kelling - Turban & Friends (12. Juli, 20 Uhr, Seeresidenz Alte Post, Seeshaupt).

Die Holzhauser Musiktage wurden von dem Geiger und Musikpädagogen Dénes Zsigmondy (1922-2014) begründet. Während des Festivals finden daher zwei öffentliche Meisterkurse statt, in denen junge, talentierte Musiker und Musikerinnen im Fach Geige und Gesang von renommierten Professoren lernen können. Am 22. Juli von 19 Uhr an präsentieren die jungen Musiker ihr Können auf Gut Ried in Ammerland.

Kartenvorverkauf bei der Sparkasse und bei Edeka in Münsing sowie über www.holzhauser-musiktage.de