8. Januar 2018, 21:49 Uhr Kinocenter Wolfratshausen Ein Leben für die Musik









Das Kinocenter Wolfratshausen zeigt am Mittwoch, 10. Januar, um 20 Uhr den Film "Django - ein Leben für die Musik" in französischer Originalsprache. In den 1940er Jahren ist Django Reinhardt (Reda Kateb) der Star der Pariser Nacht. Er und seine Band füllen Konzertsäle und bringen mit ihrem lebhaften Gypsy-Swing selbst die steifsten deutschen Besatzern zum Tanzen. Dann wird Django für eine Deutschlandtour zwangsverpflichtet. Schnell wird klar, dass er nie wieder wird heimkehren dürfen - wegen seiner Sinti-Wurzeln gilt er als "Degenerierter". Djangos Frau ist schwanger, seine Mutter alt. Seine belgische Geliebte Louise (Cécile de France), die bei der Résistance arbeitet, beschafft der Familie Papiere für eine Flucht in die Schweiz. An der Schweizer Grenze müssen sie aber ein paar Monate darauf warten, um herübergeschleust zu werden. Um Essen zu beschaffen, spielt Django wieder in Kneipen. Das Leben der Musiker-Legende Django Reinhardt hat der Regisseur Etienne Comar zu einem fast zweistündigen Film verarbeitet.