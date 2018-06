7. Juni 2018, 22:02 Uhr KAB organisiert Abgabe von Altpapier

Die Ortsgruppe der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB) in Geretsried organisiert inzwischen keine Straßensammlungen mehr. Stattdessen können Gebrauchtkleider und Altpapier aber abgegeben werden, und zwar an jedem zweiten Samstag im Monat, von 10 bis 11 Uhr. Der nächste Termin hierfür ist Samstag, 9. Juni. Die Abgabe ist an den Containern am Eisstadion möglich. Die Zufahrt ist allerdings nur über die Jahnstraße und dem Parkplatz am Eisstadion möglich. Darauf weist die Ortsgruppe der KAB in Geretsried in einer Pressemitteilung hin. Bei älteren Personen oder größeren Mengen könne aber gegebenenfalls eine Abholung organisiert werden. Die Erlöse aus den Sammlungen gehen wie in den vorherigen Jahren an soziale Projekte in der Stadt - "Geretsrieder helfen also Geretsriedern", betont die Ortsgruppe.