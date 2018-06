14. Juni 2018, 22:12 Uhr Johannifeuer Sonnwendfeiern am Wochenende

Von kasc, Bad Tölz-Wolfratshausen

Obwohl die Sommersonnenwende erst am 21. Juni stattfindet, feiern einige Vereine im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen schon am kommenden Wochenende den längsten Tag und die kürzeste Nacht im Jahr.

Die Sonnwendfeier des Burschenvereins Eurasburg etwa findet am Samstag, 16. Juni, oberhalb des Schlossbergs in Eurasburg statt. Beginn ist um 18 Uhr. In Bad Heilbrunn findet das Johannifeuer des Burschenvereins ebenfalls am Samstag, von 20 Uhr an auf dem Dorfplatz in der Ortsmitte statt. Am Freitag, 15. Juni, lädt der Trachtenverein Isarlust Irschenhausen ab 20 Uhr zur Sonnwendfeier auf der Wiese oberhalb des Stocker Weihers in Irschenhausen. Zur Unterhaltung spielt die Irschenhauser Blasmusi. In der Gemeinde Egling findet am Samstag, 16. Juni, die Sonnwendfeier des Burschenvereins Moosham von 19 Uhr an in der Nähe der Leonhardikapelle in Harmating statt. In der Gemeinde Münsing organisiert der Burschenverein Ammerland für den kommenden Samstag ab 18 Uhr ein Johannifeuer. Der Krieger- und Veteranenverein Ascholding hält sein Fest zur Sonnenwende ebenfalls an diesem Tag in Ascholding "Am Bühel" ab. Für die meisten der Sonnwendfeiern sind Ausweichtermine vorgesehen, sollte den Veranstaltern das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen.