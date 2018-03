1. März 2018, 22:10 Uhr Internet-Auftritt Lebendige Übersicht

Der Kinder- und Jugendförderverein hat eine neue Homepage mit vielen Bildern

Von Konstantin Kaip, Wolfratshausen

Der Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen (KJFV) hat sein Aufgabenspektrum in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert: Mit dem neuen zweiten Hort in Wolfratshausen, den Familienpaten und der Übernahme der Münsinger Mittagsbetreuung ist das Angebot gewachsen. Im Internet war der Auftritt des Vereins bislang allerdings eher unübersichtlich. Das hat sich nun geändert: Auf einer neuen, aufwendig gestalteten Homepage präsentiert sich der KJFV mit zahlreichen Bildern von Kindern, Jugendlichen und Mitarbeitern aus den Einrichtungen. Unter der Adresse jugend-wolfratshausen.de bietet die neu strukturierte Website einen klaren Überblick über die vielfältigen Angebote und Einrichtungen, der sich am Nutzer orientiert.

"Wir haben das, was wir tun, anders geordnet", erklärte KJFV-Geschäftsführer Fritz Meixner am Donnerstag bei der Vorstellung der neuen Seite im Jugendhaus La Vida. Gestaltet haben die Website Michael Loy und Linda Lang von der Internet-Agentur Loy GmbH aus Wolfratshausen. "Wir sind in der Grundplanung auf die verschiedenen Denkweisen der unterschiedlichen Besucherguppen eingegangen", erklärte Loy: Der eine suche nach einer bestimmten Einrichtung wie etwa dem Kinderhort, ein anderer nach Angeboten für die Altersgruppe seiner Kinder.

Auf der neuen Homepage ist nun beides mit wenigen Klicks möglich. Die Menüleiste zeigt die "drei Bs", wie Meixner sagte: "Bildung und Betreuung von Schulkindern" führt auf die beiden Horte und die fünf Standorte der Mittagsbetreuung; "Begleitung von Familien" zu Familienpaten und -programm; und unter "Beratung und Unterstützung" finden sich die Einrichtungen der Jugendarbeit. Gleich daneben findet man in der Leiste die Einrichtungen, die man einzeln anklicken kann. Weitere Menüpunkte sind zusätzliche Angebote, darunter etwa der Skatepark, sowie ein Profil des Vereins.

Klickt man auf die Einrichtungen, etwa den integrativen Kinderhort in Wolfratshausen, erscheinen neben einer kurzen Beschreibung von Angebot, Zielgruppe und Konzept sogleich Links, mit denen interessierte Eltern Datenblätter wie Anmeldeformular, Gebührenordnung und Konzeption als pdf-Dateien herunterladen können. Über der Beschreibung gibt es einen Button, der direkt zu den Ansprechpartnern führt. Dort stellen sich die Mitarbeiter mit Bild vor, die leitenden Positionen erzählen zudem in einem Steckbrief von ihrer persönlichen Vita. Scrollt man weiter nach unten, zeigen zahlreiche Bilder die Einrichtung mit ihren Räumlichkeiten und Szenen aus dem Alltag. Sie stammen von dem Penzberger Fotografen Ralf Gerard, der viel Zeit in den Einrichtungen verbracht hat, um die Website, die auch für mobile Geräte geeignet ist, mit Leben zu füllen. Liebevolle Porträtaufnahmen von Kindern und Jugendlichen und Szenen aus dem bunten Leben der Einrichtungen wechseln sich zudem als grafisches Element im Stil einer Slideshow auf jeder angeklickten Seite ab.

Unter "Neuigkeiten" weist der KJFV am unteren Seitenende jeweils auf aktuelle Veranstaltungen wie Flohmärkte, Feste und anderes hin. Und ganz oben rechts gibt es zwei weitere Buttons, mit denen man einen Newsletter abonnieren oder Geld an den Verein spenden kann.

"Wir wollen ein konkretes Bild von unseren Einrichtungen und unserem Angebot vermitteln", sagte Meixner über die neue Website. Dass man sich online besser präsentieren müsse, habe der KJFV schon 2013 beschlossen. Der Start der neuen Homepage habe sich verzögert, auch weil der Verein mit den zahlreichen neuen Tätigkeiten und Einrichtungen beschäftigt gewesen sei. Nun habe man sich die Zeit genommen, den neuen Internetauftritt endlich freizuschalten. Auch weil der KJFV bis kommenden Herbst zusätzliche 30 Hortplätze in Wolfratshausen schaffen muss, wie Meixner erklärte: "Wir mussten das jetzt schaffen, bevor es in die heiße Phase geht." Wenn es eine neue Hortgruppe gibt, muss Loy nicht erneut beauftragt werden. Die Homepage kann der KJFV jederzeit selbst erweitern.

www.jugend-wolfratshausen.de