12. Juni 2018, 22:15 Uhr Infoabend der Grünen Bodenpolitik und bezahlbarer Wohnraum

Mit Bodenpolitik befassen sich die Tölzer Grünen bei einem Informationsabend an diesem Mittwoch, 13. Juni, 19.30 Uhr, im Gasthaus Kolberbräu in der Marktstraße. Gastredner ist Michael Pelzer. Der Altbürgermeister von Weyarn setzt sich mit der Frage "Soziale Bodennutzung und bezahlbarer Wohnraum - was kann eine Kommune tun?" auseinander. Als einer der ersten Bürgermeister sorgte Pelzer vor etwa 20 Jahren dafür, dass seine Gemeinde bei der Umwandlung von Grünland in Bauland profitierte. Dadurch konnte sie vor allem Familien günstige Wohnungen zur Verfügung stellen und erwarb den Tölzer Grünen zufolge so viel Bauland, dass es noch für die nächste Generation reicht. Stadtrat Franz Meyer-Schwendner erläutert danach, wie eine sozialgerechte Bodennutzung bei den Bauvorhaben HinterbergII/Zwickerwiese und beim umstrittenen Hotelprojekt Bichler Hof umgesetzt und mit den Leitlinien zur Bodenpolitik vereinbart werden kann.