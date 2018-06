12. Juni 2018, 22:15 Uhr In voller Blüte Singen im Rosengarten

Zu einem offenen Singen lädt die Dekanatskantorin Elisabeth Göbel an diesem Mittwoch, 13. Juni, in den Rosengarten am ehemaligen Franziskanerkloster ein. Alle Einheimischen und Gäste sind angesprochen, gemeinsam Volkslieder zum Thema "Liebe" zu intonieren. Kantorin Göbel begleitet die Teilnehmer auf dem Akkordeon. Beginn ist um 19 Uhr im Pavillon des Rosengartens, der dieser Tage in voller Blüte steht. Sollte das Wetter regnerisch sein, findet die Veranstaltung im Rahmen der ökumenischen Kurseelsorge in der evangelischen Johanneskirche an der Schützenstraße statt.