12. Juni 2018, 22:15 Uhr In Geretsried Freie-Wähler-Versammlung

Die Freien Wähler Geretsried laden für Donnerstag, 14. Juni, von 19 Uhr an, zur satzungsgemäßen Jahreshauptversammlung ein. In die Tagesordnung fallen die Vorstellung der Jahresberichte der Vorstandschaft sowie der Fraktion. Ein Kassenbericht wird ebenso vorgelegt. Nach der Aussprache zu den Berichten und der Entlastung des Vorstandes wählen die Mitglieder einen neuen Schriftführer nach. Zu Gast sein werden Florian Streibl, Abgeordneter des Bayerischen Landtags, und Konrad Specker, Mitglied des Bezirkstags in Oberbayern.