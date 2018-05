31. Mai 2018, 21:50 Uhr In der Wolfratshauser Innenstadt Straßenlaternen leuchten für die Wartung

Straßenlaternen sind normalerweise dazu da, die Straßen abends und nachts zu beleuchten. Seit vergangener Woche aber haben sie an mehreren Straßen am helllichten Tag bei strahlendem Sonnenschein gebrannt. Grund waren wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, die die Stadtwerke Wolfratshausen etwa am Untermarkt oder an der Bahnhofstraße durchgeführt haben. Die Bayernweke AG, die normalerweise für die Wolfratshauser Straßenbeleuchtung zuständig ist, hat den Stadtwerken dafür eine Verfügung erteilt. Am Dienstagabend konnten die Wartungsarbeiten dann nach Information der Stadtwerke beendet werden. Allerdings brannten die Laternen tagsüber auch wieder in einigen Nebenstraßen. Dort war ein Dienstleister für die Bayernwerke im Einsatz, der die Leuchten überprüft hat.